В Рогачевском районе седьмой день ищут мужчину. Местные думают, что его по дороге домой замело снегом
В Рогачевском районе седьмой день ищут 60-летнего Ивана Ковшова, который через лес и поля шёл с работы домой, но так и не дошёл.
Фото с сайта https://gomel.today
Его односельчане считают, что по дороге мужчина замёрз, а затем его замело снегом. Об этом пишет TUT.BY.
Сельчанин пропал в ночь с 11 на 12 февраля, когда возвращался с работы в поселке Ильич домой в деревню Гута. Расстояние в три километра пролегает через лес и поля. В полночь мужчина вышел из посёлка и с тех пор его никто не видел.
12 февраля о пропаже человека сообщили в милицию, с тех пор его разыскивают, однако пока безрезультатно.
Местные уверены, что мужчина сбился с пути, упал и замёрз, а затем его замело снегом, из-за чего его до сих пор не могут найти. В сельсовете же считают, что в ту ночь ещё не было снегопада, а дороги не были заметены.
погода, розыск
10:30 18/02/2021
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