На червей из водопровода жалуются в Жабинке

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Из крана одного из домов в Жабинке бежит вода с червями. Видео-доказательства опубликовал один из жителей города в соцсетях. Корреспондент «Першага Рэгіёну» связалась с автором видео. Максим Конопацкий говорит, что на записи – живой червь в стакане. Всё снятое – «подарок» из водопроводной трубы, пишет 1reg.by





«Вода такая в трубах с недавнего времени. Буквально пару месяцев назад нам поменяли источник подачи воды. Изначально она шла от сахарного завода, где есть фильтры. В итоге завод отказался от водоснабжения неизвестно по каким причинам. С тех пор она идёт какая-то другая и не очень хорошая, – объяснил житель Жабинки. – Помимо червей можно ещё увидеть грязь, накипь, мусор. Может это из-за плохих труб. Набираешь воду в стакан, подносишь к свету, ждёшь пару минут и начинают червячки шевелиться».

Максим Конопацкий пояснил, что до момента смены источника подачи воды никаких проблем с ней не было. Не находили лишние вещества и тем более не присутствовали организмы.





Житель Жабинки пока не обращался с претензией к коммунальникам, так как увидел этот эпизод только вчера (15 февраля). Однако, как говорит молодой человек, властям писали жалобу горожане. В местном органе власти ответили: вода соответствует нормам и на этом всё прекращалось.





«Нужно предпринимать какие-то действия, потому что если оставить всё просто так, то могут отравиться люди. Это ведь не просто ржавчина, а биологическое загрязнение воды», – подытожил Максим Конопацкий.





Начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Жабинковского райисполкома Александр Казак прокомментировал ситуацию с водоснабжением в общем.





«Я в первый раз слышу о такой проблеме. К нам обращений таких не поступало. Подача воды перешла на ЖКХ, так как есть станция обезжелезивания, станция очистки воды. Такого уже тем более не может быть. Возможно это было раньше, когда подключались к сахарному. Теперь это идёт централизовано. Шли работы по подключению именно городского водозабора и через станцию обезжелезивания, станцию очистки», – разъяснил Александр Александрович.





Начальник отдела недоумевает, как такая ситуация могла произойти, когда «запитывались» через городской водозабор, где предусмотрена система очистки. Сейчас наоборот, всё должно быть отлично с водой. К тому же этот вопрос контролируется санстанцией, у которой имеется своя лаборатория. Сотрудники периодически делают заборы образцов для анализа.





Несмотря на сказанное, начальник отдела пояснил, что не может комментировать сейчас ситуацию Максима Конопацкого, так как во всём необходимо разбираться. Но подтвердил, что она в целом чрезвычайная, если произошла на самом деле.