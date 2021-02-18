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Минздрав Беларуси рассказал об осложнениях после прививки от коронавируса

Побочные реакции на прививку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Беларуси не выявлены, об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

Минздрав Беларуси рассказал об осложнениях после прививки от коронавируса
Фото РИА Новости
"Среди вакцинированных на сегодняшний день каких-то осложнений не было. Да, реакции были (катаральные, температура, слабость), но проявлений в виде осложнений пока не отмечалось", - заверил врач.

Сейчас среди населения, отмечает Минздрав, становится все больше желающих привиться от коронавируса, причем активнее всего интересуются люди старше 60 лет.

Напомним, на прошлой неделе в Беларуси вакцину от коронавируса "Спутник V" одобрили к применению для людей пожилого возраста (ранее вакцина была разрешена только для людей в возрасте 18-60 лет). После того, как российский производитель разрешил расширить возрастную планку для людей старшего возраста, соответствующее решение принял и белорусский Минздрав.

Андрей Тарасенко заверил, что с поступлением новой партии российской вакцины от коронавируса будут прививать и возрастное население страны.

Будет ли рост заболеваемости?

Главный государственный санитарный врач Беларуси отметил, что сейчас в стране наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. Однако весной, вместе с традиционным ростом заболеваемости ОРВИ, может увеличиться и число новых случаев коронавируса.

Вакцинация от коронавируса

В Беларуси о регистрации российской вакцины "Спутник V" Минздрав сообщил 21 декабря, а 29 декабря первые семь прививок получили медики 5-й городской клинической поликлиники Минска. 19 января в стране стартовала массовая вакцинация медработников, находящихся в зоне риска.

12 февраля в Беларуси вакцина от коронавируса "Спутник V" была одобрена для применения пожилым людям старше 60 лет.
Sputnik
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