"Среди вакцинированных на сегодняшний день каких-то осложнений не было. Да, реакции были (катаральные, температура, слабость), но проявлений в виде осложнений пока не отмечалось", - заверил врач.





Сейчас среди населения, отмечает Минздрав, становится все больше желающих привиться от коронавируса, причем активнее всего интересуются люди старше 60 лет.





Напомним, на прошлой неделе в Беларуси вакцину от коронавируса "Спутник V" одобрили к применению для людей пожилого возраста (ранее вакцина была разрешена только для людей в возрасте 18-60 лет). После того, как российский производитель разрешил расширить возрастную планку для людей старшего возраста, соответствующее решение принял и белорусский Минздрав.





Андрей Тарасенко заверил, что с поступлением новой партии российской вакцины от коронавируса будут прививать и возрастное население страны.





Будет ли рост заболеваемости?

Главный государственный санитарный врач Беларуси отметил, что сейчас в стране наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. Однако весной, вместе с традиционным ростом заболеваемости ОРВИ, может увеличиться и число новых случаев коронавируса.





Вакцинация от коронавируса

В Беларуси о регистрации российской вакцины "Спутник V" Минздрав сообщил 21 декабря, а 29 декабря первые семь прививок получили медики 5-й городской клинической поликлиники Минска. 19 января в стране стартовала массовая вакцинация медработников, находящихся в зоне риска.





12 февраля в Беларуси вакцина от коронавируса "Спутник V" была одобрена для применения пожилым людям старше 60 лет.



