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На литовско-белорусской границе возобновлено оформление

Оформление транспортных средств было возобновлено на литовско-белорусской границе в ночь на 18 февраля.

Фото из открытого источника

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Госпогранкомитете.

Оформление в пунктах пропуска Мядининкай, Лаворишкес, Шальчининкай и Райгардас (с белорусской стороны – Каменный Лог, Котловка, Бенякони и Привалка соответственно) проводится в штатном режиме.

Напомним, вечером 17 февраля в вышеперечисленных пунктах пропуска было полностью прекращено оформление из-за проблем с программным обеспечением.
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