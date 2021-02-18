На литовско-белорусской границе возобновлено оформление

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Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Госпогранкомитете.





Оформление в пунктах пропуска Мядининкай, Лаворишкес, Шальчининкай и Райгардас (с белорусской стороны – Каменный Лог, Котловка, Бенякони и Привалка соответственно) проводится в штатном режиме.





Напомним, вечером 17 февраля в вышеперечисленных пунктах пропуска было полностью прекращено оформление из-за проблем с программным обеспечением.