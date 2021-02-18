В Солигорске задержали парня, изнасиловавшего 10-летнюю девочку

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"Вечером 14 февраля жительница Солигорска сообщила в милицию о нападении и сексуальном насилии в отношении ее 10-летней дочери", - рассказали в милиции. "Через несколько часов разыскиваемого задержали военнослужащие внутренних войск МВД: 19-летний житель Любанского района находился на железнодорожном вокзале", пишет interfax.by





Парень явно волновался и попытался выдать себя за другого человека. Его доставили в отделение милиции.





Выяснилось, что в подъезде многоквартирного дома фигурант зашел в лифт вместе с девочкой (на нем была защитная маска) и нажал кнопку последнего этажа. Школьница должна была ехать на третий этаж, однако злоумышленник силой затащил свою жертву на верхнюю площадку. После изнасилования парень пригрозил девочке ножом и потребовал молчать о случившемся.





По факту насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении заведомо малолетней, возбуждено уголовное дело.