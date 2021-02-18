В хищениях денег с карт-счетов обвиняются восемь белорусов

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Правоохранители выяснили, что с октября 2017 по сентябрь 2019 года обвиняемые при помощи вредоносного программного обеспечения получили несанкционированный доступ к ряду интернет-ресурсов и личным данным пользователей.





В МВД рассказали о новых уловках кибермошенников для выманивания денег

Потерпевшие не знали, что у них похищают деньги, а мошенники в это время через мобильные приложения и сайты вводили похищенные данные карт и покупали одежду, обувь, компьютерную технику, авиабилеты, оплачивали услуги такси и доставки еды. Таким способом за два года мошенники похитили больше 43 000 рублей.





Все восемь обвиняемых — молодые люди от 21 до 24 лет из Минска, Минской и Гомельской областей. Среди них таксист, слесарь, мастер леса, системный администратор и один безработный.





Следствие квалифицировало их действия как «хищение путем использования компьютерной техники, использование вредоносных программ и несанкционированный доступ к компьютерной информации», пишет БЕЛТА.





Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.







