Приход и уход «волн» коронавируса можно отследить по изменениям поведения граждан Беларуси, отметили эксперты SATIO, презентуя исследование последствий влияния эпидемии COVID-19 на экономические и социальные процессы в Беларуси.





Так, в мае доля тех, кто принимал меры по социальному дистанцированию, составляла 80%, в сентябре – 65%, в ноябре количество таких людей уже было 76%.





Опрос также показал, что доля детей, не посещающих школу в первую волну пандемии, была гораздо больше, чем во вторую: в апреле 2020 года – 70%, а в ноябре 2021 года –25%.





По десятибалльной шкале готовность образовательной системы в Беларуси к переходу на дистанционное обучение опрошенные оценили лишь в 4 балла.





Также большинство (69%) респондентов заявило, что государство сделало недостаточно для снижения заражения COVID-19. А доля тех, кто не стал бы обращаться в медучреждение без серьезных симптомов COVID-19 после контакта с больными, в июне составляла 24%, в ноябре – уже 38%.





Более половины опрошенных (54%) считают, что во время первой волны коронавируса в большей степени справиться с нехваткой оборудования и СИЗ медработникам помогли гражданские инициативы. И только 11% уверены в том, что это сделало государство, 35% считают, что и те и другие в равной степени.

Вопрос к официальным данным





Как отметил руководитель исследовательских проектов SATIO Филипп Биканов, в Беларуси пандемия проходит, как и везде, в две волны, рост ее равномерный.





«При этом, конечно, возникают вопросы к официальным данным, – считает эксперт. – Это уже ни для кого не сюрприз, что есть много оснований официальным данным не доверять».





Во-первых, аномальный прирост смертности за II квартал 2020 года, пояснил эксперт. Согласно цифрам, переданным Белстатом в ООН без разбивки по причинам смертности, за апрель-июнь в Беларуси умерло на 5605 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года.





«Второе, у нас значительные различия по смертности, когда мы сопоставляем наши данные и данные соседних стран, – заметил он. – И третий важный показатель – это данные наших опросов: мы видим серьезную динамику людей с диагнозом».





По данным опроса SATIO, в ноябре 11,3% городского населения Беларуси в возрасте от 18 лет имели подтвержденный диагноз «коронавирус», а еще 33% подозревали его у себя. В абсолютном выражении это соответствует 644 тыс. подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси. На тот момент официальное количество заболевших в стране – 99 тыс. человек.





«С учетом доверительного интервала 95% численность подтвержденных случаев коронавируса может колебаться от 584 до 704 тыс. человек. При этом надо понимать, что наша выборка исключала людей преклонного возраста и проживающих в сельской местности», – уточнил Биканов.





Проблема дезинформации





Представитель SATIO в свою очередь обратил внимание на проблему дезинформации, с которой во время пандемии столкнулось население Беларуси.





«Как мы помним, март-апрель 2020 года у нас – это период полнейшего отрицания коронавируса, власти вирус называли «психозом». Потом белорусы столкнулись с проблемой дезинформации: Министерство здравоохранения не предоставляло оперативных данных о количестве заболевших. Со второй половины апреля Минздрав и вовсе перестал коммуницировать с журналистами. В мае звучали обоснования не вводить карантин», – напомнил он.





По словам Филипп Биканова, во время предвыборной компании к теме коронавируса обращались тогда, когда нужно было ограничить доступ наблюдателей на выборы и т.д. А после выборов доминировал нарратив о том, что в распространении вируса виноваты люди, выходящие на протесты.





Сколько на самом деле заболевших и смертей?





Как считает основатель EAST-центра политолог Андрей Елисеев, реакция белорусских властей на пандемию коронавируса послужила одним из важных триггеров для протестной мобилизации, а последствия социально-экономические и политические этой пандемии для Беларуси такие значительные сегодня именно по этой причине.





Он также обратил внимание на статистические манипуляции госорганов по теме коронавируса и считает, что есть все основания говорить, о том, что данные по заболеваемости и смертности чрезвычайно занижены.





«В связи с этим итоги пандемии поставлены с ног на уши. Так, по официальным данным, Беларусь является одной из наиболее успешных стран в мире в борьбе с пандемией, в первую очередь здесь имеются данные смертности, – заметил он. – А в реальности Беларусь является, возможно, одной из самых пострадавших стран в Европе и мире».





По словам политолога, белорусские органы, регулируя статистику, устанавливали совершенно произвольное пороговое значение, как для ежедневных новых случаев заражения, так и по смертности.





«В первую волну – пороговое значение по новым случаям составляло 1 тыс. людей в сутки, а количество ежедневных смертей – 7. Во вторую волну – 2 тыс. зараженных и 10 смертей соответственно», – сказал Елисеев. – Из тех обрывочных данных, которые есть, есть основание полагать, что количество смертей, связанных с коронавирусом, в прошлом году достигло и, возможно, превышает 20 тыс. человек».



Коммуникация – в худших советских традициях





Эксперты солидарны во мнении, что коммуникация госорганов в вопросах коронавируса была провальной.





«Никто из белорусов не хотел полного закрытия предприятий весной, и поэтому государство с точки зрения населения предпринимало в первую волну в большей степени правильные действия, – считает Филипп Биканов. – И если бы государство коммуницировало лучше, а не отрицало коронавирус, то вопрос доверия к моменту выборной кампании и сейчас не стоял бы так остро».





Андрей Елисеев также считает коммуникацию госорганов провальной, «в худших советских традициях».





«Множество манипуляций, пропаганды, формальности при принятии решений, – отметил он. – Беларусь – одна из стран, которая вовсе отменила коммуникацию Минздрава с журналистским сообществом во вторую волну. Она одна из немногих стран, которые спрятали статистику по смертности по прошлому году».





В целом, заключил эксперт, государственная политическая система Беларуси в современном виде оказалась совершенно неподготовленной к пандемии и не способной оперативно и качественно реагировать на такие нестандартные вызовы, как коронавирусная пандемия.



