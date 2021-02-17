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Парня, который заклеивал стикерами видеокамеры на Окрестина, приговорили к 1,5 годам колонии

Суд Фрунзенского района Минска 17 февраля вынес приговор по уголовному делу по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса против 21-летнего политзаключенного Игоря Проженникова.

Его обвинили в том, что он 4 октября на "Марше освобождения политзаключенных" блокировал движение сцепками, заклеивал наклейками камеры видеонаблюдения возле ЦИП и ИВС ГУВД Мингорисполкома, чем приостановил работу этих учреждений, блокировал движение спецтранспортом на Окрестина. Его обвинили в приостановке движения в Минске 4 октября около 50 транспортных средств. Судья Юлия Чиж наказала Игоря 1,5 годами колонии общего режима.

Политзаключенный Игорь Преженников в суде. Фото: spring96.org

 По расчетам "Минсктранса" ущерб составил 18 624 рублей 45 копеек. Также Проженикова обвинили в заклеивании видеокамер возле ИВС и ЦИП на Окрестина:

"...Проженников приподнял неустановленное лицо, после чего данное лицо нанесло два удара неустановленными в ходе следствия предметами по камерам наружного видеонаблюдения, а затем Прожеников, продолжая свои групповые действия, залепил самоклеящейся бумагой одну из наружных камер, расположенных у ворот, обзорное окно двери и окно контрольно-пропускного пункта ЦИП ГУВД Мингорисполкома, тем самым закрыв осмотр событий, происходящих действия со стороны митингующих, ограничил возможность сотрудникам ЦИП и ИВС оценивать сложившуюся ситуацию и оперативно реагировать на ее изменение".

Вину Игорь признал в полном объеме. 

Игорь Проженников сказал в своем последнем слове:"Если скажу, что я поддался толпе — не согрешу. Это был юношеский максимализм. Я не оппозиционер, не революционер, я не несу идеи в массы".
spring96.org
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