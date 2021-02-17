"Нам ничего не сказали, но, как мы предполагаем, сегодня они выполнили решение суда. Здание (а по бумагам оно уже давно принадлежит городу) они вернули в собственность города. Сегодня они позволили нам кое-какие вещи забрать, остальное опечатали", — рассказывае т администратор церкви Виталий Антончиков в комментарии БелаПАН.





По его словам, во время пандемии коронавируса верующие многое перевели в онлайн-формат. Но полностью переходить в такой режим они всё же не хотят.





"Но всё-таки мы бы не хотели отказываться от собраний и уходить вообще в подполье, мы хотели бы иметь общие собрания. Однако пока даже мыслей нет, куда можно пойти, чтобы для такой огромной церкви снять [помещение] в аренду", — объясняет Антончиков.





Перспективы строительства здания на новом месте религиозная община пока не имеет, пишет





Как рассказывало Еврорадио, 17 февраля судебные исполнители в сопровождении сотрудников милиции вошли в здание церкви "Новая жизнь" под угрозой взлома двери. В церкви было около 50 верующих. Их выгнали из здания, угрожая отправить на "сутки".





Выселить "Новую жизнь" из здания столичные власти пытаются с 2005 года. В 2006-м верующие устраивали пост-голодовку. В результате акции минские власти оставили "Новую жизнь" в старом здании.





После выборов 2020 года пастор царвы Вячеслав Гончаренко осудил насилие силовиков на белорусских улицах и призвал власти покаяться.



