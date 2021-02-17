Общину христиан полного Евангелия "Церковь"Новая жизнь" выселили. Здание опечатано
Судебные исполнители выселили из здания на улице Ковалёва в Минске общину христиан полного Евангелия "Церковь"Новая жизнь".
"Нам ничего не сказали, но, как мы предполагаем, сегодня они выполнили решение суда. Здание (а по бумагам оно уже давно принадлежит городу) они вернули в собственность города. Сегодня они позволили нам кое-какие вещи забрать, остальное опечатали", — рассказывает администратор церкви Виталий Антончиков в комментарии БелаПАН.
По его словам, во время пандемии коронавируса верующие многое перевели в онлайн-формат. Но полностью переходить в такой режим они всё же не хотят.
"Но всё-таки мы бы не хотели отказываться от собраний и уходить вообще в подполье, мы хотели бы иметь общие собрания. Однако пока даже мыслей нет, куда можно пойти, чтобы для такой огромной церкви снять [помещение] в аренду", — объясняет Антончиков.
Перспективы строительства здания на новом месте религиозная община пока не имеет, пишет
Как рассказывало Еврорадио, 17 февраля судебные исполнители в сопровождении сотрудников милиции вошли в здание церкви "Новая жизнь" под угрозой взлома двери. В церкви было около 50 верующих. Их выгнали из здания, угрожая отправить на "сутки".
Выселить "Новую жизнь" из здания столичные власти пытаются с 2005 года. В 2006-м верующие устраивали пост-голодовку. В результате акции минские власти оставили "Новую жизнь" в старом здании.
После выборов 2020 года пастор царвы Вячеслав Гончаренко осудил насилие силовиков на белорусских улицах и призвал власти покаяться.
22:01 17/02/2021
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