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Сотрудничество с БТ должны приостановить. Беларусь хотят отстранить от участия в «Евровидении»

В Европарламенте начали сбор подписей

Депутат Европарламента Карин Карлсбро (Шведская либеральная партия) выступила с инициативой запретить Беларуси участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году. Об этом сообщается на сайте евродепутата, пишет tut.by

Фото: eurovision.tv

Карин Карлсбро предлагает коллегам из Европарламента подписаться под письмом в Европейский союз радио и телевидения (EBU), чтобы Беларусь не участвовала в весеннем конкурсе песни «Евровидение» в Нидерландах.

Недопустимо, что EBU сотрудничает с Белтелерадиокомпанией поскольку ее глава Иван Эйсмонт включен в санкционный список ЕС, а в компании преследуют сотрудников, отметила евродепутат.

Кроме того, депутат добавила, что сотрудничество с БТ должны приостановить и другие европейские медиакомпании.

Ранее с инициативой добиться исключения Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза и лишить ее права трансляции и участия в этом песенном конкурсе выступил белорусский фонд культурный солидарности.
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