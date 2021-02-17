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Белорусы и россияне снимают сериал о Владимире Мулявине и "Песнярах"

Планируется, что восьмисерийная картина, которая носит рабочее название "За полчаса до весны", будет готова летом нынешнего года.

Белорусы и россияне снимают сериал о Владимире Мулявине и "Песнярах"
© Photo : Первая КиноВидеоКомпания
Одним из консультантов фильма выступает музыкант, заслуженный артист БССР, сооснователь вокально-инструментального ансамбля "Песняры", а затем ВИА "Белорусские песняры" Владислав Мисевич. О фильме и, разумеется, об ансамбле с ним поговорил корреспондент Sputnik Владимир Нестерович.

Вначале были просто разговоры

Все началось с длинных разговоров, которые, казалось, ничем не закончились.

"Лет шесть назад наш солист Валера Дайнеко познакомил меня с кинопродюсером Виктором Лобковичем. Посидели, поговорили. Потом еще и еще раз. Просто часы напролет Виктор расспрашивал и расспрашивал меня, записывал на диктофон. Я думал, статья появится или очерк, а тут - тишина. Потом Витя сказал, что мысль у него глубоко засела: фильм снять. Главным героем, конечно же, будет Владимир Мулявин. Познакомил со сценаристами, еще раз переговорили. После этого продюсер  исчез из поля зрения примерно на год", - вспоминает Мисевич.
Признается, что к идее снять игровое кино про "Песняров" поначалу отнесся весьма и весьма скептически.

© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО
Один из сооснователей "Песняров" Владислав Мисевич

"У нас уже был опыт участия в фильмах "Ясь и Янина", "Эта веселая планета", "Диск", но кто сейчас вспомнит эти картины? Да и мы никакие не артисты: просто на волне популярности попробовали себя и в этом жанре. Это было на три с минусом или на два с плюсом”, - смеется музыкант.

Музыкант в роли писателя

Пока возникла пауза с кино, Мисевич загорелся идеей книгу написать: "Тоже не сам придумал: друзья уговорили. Как водится, за разговорами в бане. Я им одну историю рассказал, другую, третью – вот они и подбили".

Главными вдохновителями Мисевич называет российского бизнесмена и музыканта Юрия Кунца, а также бас-гитариста группы Александра Катикова, соавтором – журналиста Сергея Трефилова. Мисевич говорит, что в одиночку с проектом не справился бы.

В 2018 году в Екатеринбурге издали его 500-страничную книгу "Песняры": Я роман с продолженьем пишу..."

"Это далеко не единственное издание про "Песняров". На мой взгляд, очень интересными и глубоко личными получились воспоминания старшей дочери Володи Мулявина – Марины. Именно ее, а также меня создатели художественного фильма пригласили в качестве экспертов, а я Сережу Трефилова еще предложил", - рассказывает Владислав Людвигович.

Сценарий переписывали многократно. По словам музыканта, окончательный вариант он еще не видел.

"Очень любопытно, в какое море этот корабль в конце концов выплывет, но то, что уже сделано, очень вдохновляет", - говорит собеседник.
По его словам, в рамках работы над сериалом уже сняли эпизоды про детство и юность Мулявина.

"Я вижу, что молодые люди, которые взялись за этот непростой проект, вникли глубоко. Они чувствуют время, людей, отношения. Есть сцены, которые пронимают буквально до мурашек и слез. Это же про послевоенное детство на Урале Володи, его старшего брата Валеры, их друзей. Тогда не до смеха было. Мальчишки, которые сыграли Мулявина в детстве и юности, - просто большие молодцы", - делится Мисевич.

О режиссуре фильма

Ставит фильм 45-летний Кирилл Папакуль. Его наверняка помнят поклонники команды БГУ, дважды побеждавшей в Высшей лиге КВН. Затем Папакуль уехал в Москву, окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Обучение проходил в мастерской Аллы Суриковой и Валерия Фокина.

Как режиссер, сценарист и актер работал в сериалах и полнометражных фильмах: "Очень русский детектив", "Даешь молодежь!", "Человек с бульвара КапуциноК", "Новогодний переполох", "Туристы", "Двое у елки, не считая собаки", "Фирменная история", "Мы из джаза 2", "Папины дочки. Суперневесты", "Однажды в милиции". Работает постановщиком известного телепроекта "Квартирник у Маргулиса".

Рассказывает Владислав Мисевич: "Я разговаривал с молодыми ребятами и девчатами, которые снимают фильм. Они мне очень понравились. Не пустые, не поверхностные, очень основательные. К материалу подходят трепетно, с душой. Готов и дальше принимать их творческие идеи".

Музыкант говорит, что один день, с утра до позднего вечера, провел на съемочной площадке в Борисове. Поразила четкая организация всего процесса.

"Мне показалось, что они перед этим год репетировали. На самой площадке людей было много, но никакой суеты: каждый знал, что и как делать в любую минуту. Старший продюсер фильма Надежда Гусельникова живет и работает в Лос-Анджелесе, знает все досконально. Мы видели, как снималось кино в советские времена. По правде, тогда было больше неразберихи и разгильдяйства. Сейчас другие скорости, технологии, процесс куда более организованный и слаженный", - говорит Мисевич.
Из-за пандемии съемки слегка притормозились, но вот-вот возобновятся.

Кто кого сыграет

По сведениям Владислава Людвиговича, в картине будет история лишь первого состава "Песняров". Самого Мисевича сыграет Вадим Галыгин.

"Я не опасаюсь, что в представлении некоторых Галыгин – комедиант. Мы с ним неоднократно разговаривали на совершенно различные темы,  бывал у него дома, вместе как-то на каток сходили. На самом деле это – очень серьезный, глубокий и всесторонне развитый человек. Уверен, он справится и этой с ролью", - говорит музыкант.

© PHOTO : ПЕРВАЯ КИНОВИДЕОКОМПАНИЯ
Детство Володи Мулявина пришлись на голодные послевоенные годы

Видел он также актеров, которые сыграют Валерия Яшкина, Александра Демешко, Леонида Тышко: "Как мне кажется, попадание стопроцентное".

Будут в фильме также образы первого секретаря ЦК компартии БССР Петра Машерова, композитора Игоря Лученка.

Кто сыграет главного "песняра", Мисевич не рассказал: "Знаю, что рассматривалось несколько кандидатур, но кого утвердили, пока не в курсе. Не обижайтесь, но знал бы, не сказал: таков уговор".

Белорусско-российский проект

Бюджет фильма – порядка двух миллионов долларов. Примерно 40% поступят из бюджета Беларуси. Остальное – средства российской компании Yellow, Black and White. К слову, продюсер этой компании Алексей Троцюк тоже играл в команде КВН БГУ. Работал над сериалами и фильмами "Кухня", "Папины дочки", "6 кадров", "Текст", "Холоп", "Завод", "Лучше, чем люди", "Шерлок в России" и многими другими.

Тендер Министерства культуры Беларуси на производство фильма "За полчаса до весны" выиграла Первая КиноВидеоКомпания, продюсер - тот самый Виктор Лобкович, который изначально загорелся идеей создать фильм про Мулявина и "Песняров". Примерно 80% материала планируют снимать в Беларуси.

Владимир Мулявин как феномен

Владислав Мисевич утверждает, что от былого скептицизма в отношении игрового музыкального фильмы у него теперь и следа не осталось.

"Есть надежда, граничащая с уверенностью, что фильм получится хороший. Очень любопытно, какими глазами молодые люди увидят историю ансамбля и его руководителя", - говорит Владислав Людвигович.
По его мнению, Владимир Мулявин – это не просто создатель "Песняров", человек, который приехал в Беларусь из Свердловска, влюбился в эту землю, в людей, язык, культуру, народные песни и традиции. Он был прекрасным вокалистом, гитаристом, композитором, аранжировщиком, который все время экспериментировал. Он открыл миру поэзию Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, да и Беларусь всему миру открыл. Мулявин – это явление, талант, который трудно разгадать.


Мисевич считает, что задача перед создателями фильма стоит непростая, но тем интереснее наблюдать за творческим процессом и узнавать, что получится в финале:

"Мулявин – фигура в отечественной, да и мировой культуре грандиозная, таланта неповторимого, уникального. Но он был еще и просто человеком, который влюблялся, расставался, переживал личные драмы.
 

Возможно ли все это передать языком кинематографа? Посмотрим вместе..."

По графику съемки фильма должны завершиться летом.
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