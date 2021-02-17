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На белорусско-литовской границе сбой программы. Четыре пункта пропуска пока прекратили работу

Из-за сбоев в работе программного обеспечения у литовской стороны временно прекращена работа четырех пунктов пропуска на белорусско-литовской границе.

 Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.
— По информации литовской стороны, сегодня с 19.00 в пунктах пропуска «Мядининкай», «Лаворишкес», «Шальчининкай» и «Райгардас» (с белорусской стороны — «Каменный Лог», «Котловка», «Бенякони» и «Привалка» соответственно) полностью прекращено оформление.

Перерыв в работе связан «с возникшими проблемами функционирования программного обеспечения». 
Планируется, что литовские пункты пропуска возобновят работу в 22.00.
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