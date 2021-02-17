+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Юристов и экономистов будет меньше: в этом году по этим специальностям уменьшат прием студентов в вузы Беларуси

Прием в вузы Беларуси по некоторым специальностям планируется уменьшить, заявил министр образования Игорь Карпенко. По его словам, будут уменьшаться на 6% цифры приема по ряду гуманитарных специальностей, в частности, на экономические и юридические.

Карпенко: прием в вузы по некоторым специальностям планируется уменьшить
Прием в вузы Беларуси по некоторым специальностям планируется уменьшить, заявил министр образования Игорь Карпенко. По его словам, будут уменьшаться на 6% цифры приема по ряду гуманитарных специальностей, в частности, на экономические и юридические.

"Сейчас идет работа над цифрами приема, а также их обсуждение с каждым конкретным учебным заведением, — цитирует слова Карпенко БЕЛТА. — До 1 апреля они должны быть опубликованы на сайтах учреждений образования".

фото: БелТА

Будет пересматриваться и соотношение цифр приема на бюджетную и платную формы обучения. "Это ненормально, когда на платное обучение набирают в 5 раз больше человек, чем на бюджетное, — говорит министр. — Потом мы сталкиваемся с тем, что первые не знают, куда устроиться на работу".

Минобразования собирается найти в этой проблеме "разумный баланс". Будут пересмотрены и цифры приема на заочное обучение.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]