Карпенко: прием в вузы по некоторым специальностям планируется уменьшить

Прием в вузы Беларуси по некоторым специальностям планируется уменьшить, заявил министр образования Игорь Карпенко. По его словам, будут уменьшаться на 6% цифры приема по ряду гуманитарных специальностей, в частности, на экономические и юридические.





"Сейчас идет работа над цифрами приема, а также их обсуждение с каждым конкретным учебным заведением, — цитирует слова Карпенко БЕЛТА. — До 1 апреля они должны быть опубликованы на сайтах учреждений образования".





фото: БелТА





Будет пересматриваться и соотношение цифр приема на бюджетную и платную формы обучения. "Это ненормально, когда на платное обучение набирают в 5 раз больше человек, чем на бюджетное, — говорит министр. — Потом мы сталкиваемся с тем, что первые не знают, куда устроиться на работу".





Минобразования собирается найти в этой проблеме "разумный баланс". Будут пересмотрены и цифры приема на заочное обучение.







