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БАЖ выдвинули на премию ЮНЕСКО

Национальный союз журналистов Украины принял решение выдвинуть Белорусскую ассоциацию журналистов номинантом на соискание Всемирной премии ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати. Соответствующее решение было направлено в штаб-квартиру ЮНЕСКО.

Фото из открытого источника

В украинском союзе журналистов отмечают роль БАЖ в оказании помощи журналистам, пострадавшим во время работы на акциях протеста. Там также осуждают обыски в офисе и у сотрудников организации, прошедшие 16 февраля, пишет Народная Воля.

«Буквально вчера мы все были свидетелями волны новых репрессий — обысков офиса БАЖ в Минске и квартир руководителей ассоциации, независимых журналистов и правозащитников. Это грубая атака на свободу слова и на свободную журналистику, это давление на адвокатов независимых журналистов. Национальный союз журналистов Украины находится в прямом контакте с БАЖ, мы солидарны с белорусскими коллегами, совместно с коллегами из других европейских стран привлекаем внимание к репрессированным белорусским журналистам», — отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.
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