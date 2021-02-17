В Польше задержали автовоз с белорусом за рулем

Фото: strazgraniczna.pl

Уточняется, что 38-летний гражданин Беларуси намеревался выехать из Польши на автовозе, состоящем из тягача марки Scania и прицепа марки Rimo.

Во время прохождения погранконтроля выяснилось, что тягач и прицеп общей стоимостью 95 тысяч злотых разыскиваются как утерянные на территории Польши.





Начато расследование. Водитель был задержан и передан вместе с грузовиком сотрудникам полиции.