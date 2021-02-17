В Польше задержали автовоз с белорусом за рулем
Сотрудники Надбужанского отделения пограничной службы Польши остановили на автомобильном переходе в Кукурыках находящийся в розыске грузовик.
Фото: strazgraniczna.pl
Об этом сообщает belmir.by со ссылкой на strazgraniczna.pl.
Уточняется, что 38-летний гражданин Беларуси намеревался выехать из Польши на автовозе, состоящем из тягача марки Scania и прицепа марки Rimo.
Во время прохождения погранконтроля выяснилось, что тягач и прицеп общей стоимостью 95 тысяч злотых разыскиваются как утерянные на территории Польши.
Начато расследование. Водитель был задержан и передан вместе с грузовиком сотрудникам полиции.
18:18 17/02/2021
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