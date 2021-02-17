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В Польше задержали автовоз с белорусом за рулем

Сотрудники Надбужанского отделения пограничной службы Польши остановили на автомобильном переходе в Кукурыках находящийся в розыске грузовик.

Фото: strazgraniczna.pl

Об этом сообщает belmir.by со ссылкой на strazgraniczna.pl. 

Уточняется, что 38-летний гражданин Беларуси намеревался выехать из Польши на автовозе, состоящем из тягача марки Scania и прицепа марки Rimo.

Во время прохождения погранконтроля выяснилось, что тягач и прицеп общей стоимостью 95 тысяч злотых разыскиваются как утерянные на территории Польши.

Начато расследование. Водитель был задержан и передан вместе с грузовиком сотрудникам полиции.
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