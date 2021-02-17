Сколько стоят билеты из Минска в Москву на поезд и самолет

Есть ли в продаже билеты и сколько они стоят, выяснял корреспондент агентства «Минск-Новости».

С 17 до 19 февраля мест нет, информирует сайт БелЖД, где можно приобрести билеты онлайн. И только в субботу, 20 февраля, у пассажиров есть возможность уехать в пункт назначения. В «двоечке» (Минск — Москва), который железнодорожный сайт называет «самым недорогим» поездом, пока есть купе (259,43 рубля) и СВ (504,53 рубля), плацкарт весь раскуплен.





На «самый быстрый» поезд № 30 «Янтарь» (Калининград — Москва) билетов на 17–20 февраля тоже нет. Зато на нем можно уехать в воскресенье, 21 февраля. Правда, остались только купе (324,41 рубля).





На понедельник, 22 февраля, можно выбирать свободные места сразу в двух поездах — минском и калининградском. Однако билеты в плацкарт уже проданы. Выбрать можно место в недорогом купе с верхней полкой (251,43 рубля), или купе повышенной комфортности (259,43 рубля), или СВ (504,53 рубля).





Раскуплены места на вторник, 23 февраля, и среду, 24 февраля. А вот на четверг, 25 февраля, можно купить места в купе (288,91 рубля) на калининградском скором. В пятницу, 26 февраля, есть возможность выбора из двух поездов. Но если поездка в купе на «Янтаре» обойдется в такую же сумму, как и в четверг, то пятничные билеты на «двоечку» дешевле — можно приобрести места в купе (216,99 рубля), купе повышенной комфортности (224,99 рубля) либо СВ (435,71 рубля). Плацкарта нет.

Почему так различается стоимость билетов?

Как поясняют железнодорожники, цена будет меняться в зависимости от коэффициента индексации. Например, в предпраздничные дни стоимость билетов будет на 20–80 рублей выше, чем в будние.





Напомним, обязательное требование для пассажиров — отрицательный ПЦР-тест и маска. Тест действителен для проезда 72 часа с момента выдачи результатов.





С 8 февраля поезд № 2 Минск — Москва отправляется из белорусской столицы по четным числам (отправление в 22:10, прибытие в 8:13), а из Москвы — по нечетным (отправление в 22:13, прибытие в 7:26). В Минске — единственная остановка на территории Беларуси, в Орше поезд не останавливается. В России едет через Смоленск (остановка 10 минут) и Вязьму (стоянка 26 минут). Время в пути — 10 часов 3 минуты.





С 9 февраля возобновлено сообщение поезда № 30 «Янтарь» Калининград — Москва через Минск. Следуя из Калининграда в Москву, поезд прибывает в белорусскую столицу в 00:23 и отправляется в 00:37. Обратно из Москвы «Янтарь» прибывает в Минск в 4:41 и возобнов ет движение в 4:55. Поезд останавливается в Смоленске (5 минут), Вязьме (3 минуты) и Гагарине (2 минуты). Время в пути — 8 часов 16 минут.





Как стало известно из неофициальных источников, в ближайшее время БелЖД планирует запустить еще один поезд сообщением Минск-Москва. Второй состав «двоечки» позволит удовлетворить растущие запросы пассажиров двух стран. Кроме того, в ближайших планах белорусских железнодорожников возобновновление рейса Минск-Адлер. Пока под вопросом остается маршрут Минск-Анапа.

Почем билеты на самолет?

Добраться из Минска в Россию можно и самолетом. Самолеты «Белавиа» летают три раза в неделю в аэропорт Домодедово. Последние билеты в бизнес-класс (1 005,82 рубля) на эту неделю уже раскуплены. На следующей неделе можно улететь в экономклассе (814,82 рубля) в понедельник, 22 февраля, бизнес-классом (1 221,82 рубля) — в среду, 24 февраля. Есть билеты в оба класса в четверг. На два рейса в пятницу остался только бизнес-класс (1 221,82 рубля — 1 663,98 рубля). Впрочем, билеты быстро раскупают, так что ситуация может измениться.





Билеты, приобретенные в две стороны, обойдутся дешевле. Например, в экономклассе — по 660,82 рубля.





Кроме «Белавиа» в Москву летает российский «Аэрофлот». Здесь цены в предпраздничные дни начинаются с 31 590 российских рублей (без багажа). Самый дешевый билет (13 080 российских рублей) можно приобрести только на 26 февраля.



