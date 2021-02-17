Виктор Бабарико заявил ходатайство в суде - разрешить ему жестикулировать
В суде ходатайство заявил сам Виктор Бабарико. Он просил один день в неделю для ознакомления с делом — и разрешить ему жестикулировать.
Судья разрешил жестикулировать, когда Виктор Дмитриевич дает показания, а в остальное время — «по разрешению суда».
Просьбу давать день в неделю для общения с защитниками — суд решил «оставить без рассмотрения».
Защитник Бабарико Дмитрий Лаевский рассказал, как адвокатам мешали общаться с подзащитным: их не пускали в СИЗО, и даже в перерыве защитников к клетке не подпускают.
Тем временем в суде по делу Белгазпромбанка начали зачитывать обвинение. Там 340 страниц!
Начали с зачитывания должностных обязанностей Виктора Бабарико, когда он был руководителем банкаю
На этом заседание было завершено и возобновится завтра в 11.00, передаеттелеграм-канал Виктора Бабарико.
17:00 17/02/2021
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