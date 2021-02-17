Судья разрешил жестикулировать, когда Виктор Дмитриевич дает показания, а в остальное время — «по разрешению суда».





Просьбу давать день в неделю для общения с защитниками — суд решил «оставить без рассмотрения».



Защитник Бабарико Дмитрий Лаевский рассказал, как адвокатам мешали общаться с подзащитным: их не пускали в СИЗО, и даже в перерыве защитников к клетке не подпускают.





Тем временем в суде по делу Белгазпромбанка начали зачитывать обвинение. Там 340 страниц!





Начали с зачитывания должностных обязанностей Виктора Бабарико, когда он был руководителем банкаю





На этом заседание было завершено и возобновится завтра в 11.00, передает телеграм-канал Виктора Бабарико.



