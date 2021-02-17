Двое предыдущих – Максим Знак и Илья Салей – оказались за решеткой в статусе политических заключенных, еще один – Александр Пыльченко – был лишен лицензии.





Как оказалось, основанием для лишения лицензии Казак является «совершение действий, дискредитирующих звание адвоката и адвокатуру, выразившееся в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 23.4 КоАП».





Дело в том, что 24 сентября 2020-го «правоохранители» задержали Казак в центре Минска. Точнее сказать, похитили – только спустя полдня, когда Людмила уже была на Окрестина, появилась информация, где она находится. На следующий день суд оштрафовал Людмилу на 25 базовых, признав ее виновной в неповиновении тем, кто схватил и увёз её без объяснения причин.





После вступления судебного постановления в силу дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов привлекла Казак к дисциплинарной ответственности: ей объявили замечание.





Что говорят адвокаты

Адвокаты Беларуси не согласны. Поэтому они написали обращение в Министерство юстиции с требованием не рассматривать вопрос о лишении Людмилы Казак лицензии.





«Людмила Казак – известный, уважаемый адвокат с многолетним стажем работы и безупречной репутацией, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и клиентов.





Привлечение к административной ответственности за неповиновение сотрудникам милиции вытекает из задержания Людмилы Казак, произведенного, по нашему мнению, с нарушениями требований закона и без законных оснований.





Жалоба на судебное постановление по делу об административном правонарушении еще не рассмотрена в Верховном Суде Республики Беларусь. При таких обстоятельствах факт привлечения Людмилы Казак к административной ответственности не может расцениваться как проступок, несовместимый со званием адвоката.





Кроме того, вопросы оценки действий адвокатов на предмет их соответствия Правилам адвокатской этики, совместимости их со званием адвоката должны разрешаться территориальной коллегией адвокатов, членом которой состоит адвокат, а не Квалификационной комиссией при Министерстве юстиции.





По указанным причинам просим не рассматривать на Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности вопрос о прекращении действия специального разрешения (лицензии) в отношении Людмилы Казак и других адвокатов», – говорится в обращении.



