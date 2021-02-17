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Полный разворот: самолет "Белавиа" вылетел из Египта домой и снова туда вернулся

Самолет "Белавиа" с бортовым номером В28216 вылетел из египетского Шарм-эль-Шейха в среду в 9:20 по минскому времени, а в 11:58 вернулся обратно


Оказалось, что, по информации пресс-службы национального авиаперевозчика, "у командира воздушного судна возникли сомнения в полной исправности работ одной из систем самолета, и он принял решение о возврате в аэропорт вылета для прохождения дополнительной проверки".

Посадку самолет произвел в штатном режиме спустя 3 часа 54 минуты. Судя по данным сервиса flightradar24, который отслеживает движение воздушных судов в реальном времени, самолет сделал несколько петель над Акабким заливом.

В данный момент проводится его дополнительная техническая проверка. 
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