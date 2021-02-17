



Оказалось, что, по информации пресс-службы национального авиаперевозчика, "у командира воздушного судна возникли сомнения в полной исправности работ одной из систем самолета, и он принял решение о возврате в аэропорт вылета для прохождения дополнительной проверки".





Посадку самолет произвел в штатном режиме спустя 3 часа 54 минуты. Судя по данным сервиса flightradar24, который отслеживает движение воздушных судов в реальном времени, самолет сделал несколько петель над Акабким заливом.





В данный момент проводится его дополнительная техническая проверка.