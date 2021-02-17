+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Суд отклонил ходатайство адвокатов Бабарико об отводе судьи

Суд отклонил ходатайство адвокатов политзаключенного Виктора Бабарико об отводе судьи Игоря Любовицкого.

Жена судьи Александра Любовицкая является партнером адвокатского бюро, второй партнер которого защищает обвиняемого Виктора Кобяка. Однако ходатайство отклонили "из-за отсутствия оснований", сообщает БЕЛТА.

Громкий процесс проходит в здании суда Московского района Минска. Экс-руководителя "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико обвиняют в "получении взятки организованной группой в особо крупном размере" и "отмывании денег, полученных преступным путем в особо крупном размере". Своей вины он не признает.

Топ-менеджеров упомянутого банка Сергея Шабана, Александра Ильясюка, Кирилла Бадея, Дмитрия Кузьмича, Алексея Задойко и Сергея Добролета обвиняют в получении взятки организованной группой в особо крупном размере, а учредителя ООО "Активлизинг" Виктора Кобяка — в даче взятки в крупном размере.
Источник: euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]