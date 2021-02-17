Андрей Стрижак. Инициатива BYPOL и фонд солидарности BYSOL объединяют усилия. Теперь они вместе будут заниматься поиском и уголовным преследованием преступников, которые причастны к пыткам белорусов и совершению иных преступлений, сообщил сооснователь BYSOL





"Основной инструмент, который используют фонд и инициатива — механизм международной уголовной юрисдикции. Благодаря этому механизму, белорусские силовики могут попасть под санкции и быть объявленными в международный розыск с внесением в базу Интерпола", — отметил правозащитник.





Стрижак уточнил, что в отличие от политических санкций, база розыска Интерпола не изменяется в зависимости от политической ситуации. Однажды попавшие в базу преступники не исключаются из нее до задержания и привлечения к уголовной ответственности:





"Многие силовики увольняются по достижении 20-летней выслуги и начинают новую жизнь. Для фигурантов, находящихся в розыске по линии Интерпола, эта новая жизнь будет ограничена поездками на дачу под Борисовом, или в Анапу с Геленджиком в лучшем случае. Любой выезд за границу для этих людей чреват арестом и преданием суду".