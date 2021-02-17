Возмездие настигнет? Белорусских силовиков могут объявить в международный розыск
«Для фигурантов новая жизнь будет ограничена поездками на дачу под Борисовом, или в Анапу с Геленджиком в лучшем случае».
Инициатива BYPOL и фонд солидарности BYSOL объединяют усилия. Теперь они вместе будут заниматься поиском и уголовным преследованием преступников, которые причастны к пыткам белорусов и совершению иных преступлений, сообщил сооснователь BYSOL Андрей Стрижак.
"Основной инструмент, который используют фонд и инициатива — механизм международной уголовной юрисдикции. Благодаря этому механизму, белорусские силовики могут попасть под санкции и быть объявленными в международный розыск с внесением в базу Интерпола", — отметил правозащитник.
Стрижак уточнил, что в отличие от политических санкций, база розыска Интерпола не изменяется в зависимости от политической ситуации. Однажды попавшие в базу преступники не исключаются из нее до задержания и привлечения к уголовной ответственности:
"Многие силовики увольняются по достижении 20-летней выслуги и начинают новую жизнь. Для фигурантов, находящихся в розыске по линии Интерпола, эта новая жизнь будет ограничена поездками на дачу под Борисовом, или в Анапу с Геленджиком в лучшем случае. Любой выезд за границу для этих людей чреват арестом и преданием суду".
13:04 17/02/2021
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