+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Возмездие настигнет? Белорусских силовиков могут объявить в международный розыск

«Для фигурантов новая жизнь будет ограничена поездками на дачу под Борисовом, или в Анапу с Геленджиком в лучшем случае».

Инициатива BYPOL и фонд солидарности BYSOL объединяют усилия. Теперь они вместе будут заниматься поиском и уголовным преследованием преступников, которые причастны к пыткам белорусов и совершению иных преступлений, сообщил сооснователь BYSOL Андрей Стрижак.

"Основной инструмент, который используют фонд и инициатива — механизм международной уголовной юрисдикции. Благодаря этому механизму, белорусские силовики могут попасть под санкции и быть объявленными в международный розыск с внесением в базу Интерпола", — отметил правозащитник.

Стрижак уточнил, что в отличие от политических санкций, база розыска Интерпола не изменяется в зависимости от политической ситуации. Однажды попавшие в базу преступники не исключаются из нее до задержания и привлечения к уголовной ответственности:

"Многие силовики увольняются по достижении 20-летней выслуги и начинают новую жизнь. Для фигурантов, находящихся в розыске по линии Интерпола, эта новая жизнь будет ограничена поездками на дачу под Борисовом, или в Анапу с Геленджиком в лучшем случае. Любой выезд за границу для этих людей чреват арестом и преданием суду".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]