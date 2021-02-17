Судаленко – экс-судье Конституционного суда: «Брали как рецидивиста»

Леонид Судаленко, фото TUT.BY





Выдержками из письма известного правозащитника, которого задержали 18 января по дороге в офис, поделился с Салідарнасцю бывший судья Конституционного суда Беларуси Михаил Пастухов.





«Я ни о чем не жалею. Мне не в чем каяться. Если даже вернуть время назад, я бы делал то же самое – помогал бы тем, кто пришел ко мне за помощью».





«Когда меня спрашивают: «Почему ты здесь?», я отвечаю: «Помог перейти дорогу бабушке, которая возвращалась с митинга».





«Брали меня как рецидивиста: ОМОН, наручники, все по-серьезному. Сегодня уже 30 дней, как я в заложниках… От сотрудничества со следствием я отказался. Обвинение мне предъявлено по частям 1 и 2 статьи 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).





«Мера пресечения – заключение под стражей. Обжаловал в облсуде. «Устояла». Значит, как минимум до 12 марта я буду здесь…».





«Мое убеждение – человек, обвиняемый в совершении преступления, должен оставаться на свободе. Нахождение под стражей должно быть исключением».





«Как вы знаете, я подготовил письмо на случай ареста, в котором изложил свои соображения о возможном аресте. Однако я не предполагал, что мне могут, кроме части второй статьи 342 УК, вменить и часть первую, где речь идет об организаторе групповых действий и предусмотрена санкция до трех лет лишения свободы».





«Слишком долго в нашей стране Добро побеждает Зло. Вместо рассмотрения настоящих преступлений следственные органы занимаются преследованием оппонентов власти. Подобное долго не может продолжаться. А значит, перемены уже не за горами!»





– Желающие могут написать Леониду Судаленко и поздравить его с «мужским» днем, – дополняет Михаил Пастухов. – Он – настоящий мужчина, воин и правозащитник! (адрес: 246003, Гомель, ул. Книжная 1А, СИЗО-3, камера 3).