Дело Бабарико: к суду приехали саперы

Накануне суда экс-претендент в президенты, который мог стать главным соперником Лукашенко, передал большое послание беларусам . Вот как он его завершил:





«Все сделанное вами — не напрасно! Мы — вместе, хоть и не всегда рядом. Нас — все больше и больше!





Мрак, злоба и ложь не могут быть вечными. Зажженный вами свет добра и правды нельзя погасить не только в ваших сердцах. Его невозможно спрятать от глаз других людей. А значит, рассвет придет и озарит просторы нашей Беларуси».





***





Утром к суду Московского района приехали саперы, а транспорт с парковок вывезли эвакуатором, пишет gazetaby.com

















***





В среду, 17 февраля, в Минске начинается суд по «делу Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико, который мог стать главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах в августе прошлого года. По данным независимых социологов, его рейтинг значительно превышает рейтин Лукашенко. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района, пишет TUT.BY.





Предварительное судебное заседание прошло 4 февраля в условиях исключительных мер безопасности: здание суда было заставлено металлическими ограждениями, по периметру дежурили силовики в балаклавах, все другие заседания были отменены.





Как и на предварительное заседание, на основное пресс-служба Верховного суда отказалась аккредитовать журналистов крупнейших независимых медиа — TUT.BY, Onliner, «Наша Ніва», БелаПАН, и др. Официальная причина — профилактика коронавируса, дефицит мест, допуск достаточного числа СМИ для того, чтобы заявить об обеспечении гласности.





По «делу Белгазпромбанка» проходят восемь фигурантов. Виктор Бабарико обвиняется в «отмывании» средств, полученных преступным путем, и получении взятки в особо крупном размере. Алексей Задойко (бывший первый зампред правления Белгазпромбанка), Кирилл Бадей (и. о. председателя правления Белгазпромбанка после ухода Бабарико), Сергей Шабан (зампред правления Белгазпромбанка), Дмитрий Кузьмич (зампред правления банка), Александр Ильясюк (зампред правления банка), Сергей Добролет (бывший зампред правления банка) обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Виктор Кобяк (основатель компании «Активлизинг») обвиняется в даче взятки повторно либо в крупном размере.





С Бадеем, Добролетом, Кузьмичом, Ильясюком, Шабаном, Кобяком заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, Виктор Бабарико в их число не входит, поэтому на предварительном судебном заседании его не было. Обвиняемые, которые заключили соглашение, заявили в суде, что пошли на это добровольно и выполнили все условия.