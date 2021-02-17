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27 человек умерли в январе в Могилевской области от отравления этиловым спиртом

В Могилевской области в январе от отравления этиловым спиртом умерли 27 человек — это в два раза больше, чем в другие месяцы.

Фото из открытого источника

Как сообщили в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области, большая часть смертельных случаев пришлась на первую половину месяца, сообщает mogilevnews.by.

— В Белыничском районе после злоупотребления алкоголем умерла женщина 1966 г.р. Концентрация этилового спирта в ее крови составила 4,5 промилле. Еще больше — почти 6 промилле — обнаружили государственные медицинские судебные эксперты-химики УГКСЭ по Могилевской области у жителя Быховского района 1976 г.р. Еще один молодой мужчина — 42-летний — употребил чрезмерную дозу алкоголя и умер в областном центре, — отметили в ведомстве.

Всплеск отравлений этанолом судебные эксперты отмечают в январе ежегодно, небольшой подъем случается и весной — когда массово отмечаются праздники и выпадают большие выходные. Чаще всего эксперты-химики обнаруживают в крови потерпевших этиловый спирт в концентрации до 7 промилле, крайне редко фиксируются рекорды — до 9 промилле.

— Получить концентрацию этилового спирта в крови в 6 промилле человеку среднего телосложения можно, если в течение нескольких часов выпить 2-2,5 бутылки 40-градусного алкогольного напитка. Наиболее опасно употребление алкоголя с содержанием спирта свыше 40%. Пятьсот миллилитров такого — это уже смертельная доза, — отмечают эксперты.
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