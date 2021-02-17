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Силовики наведались фактически по всем его адресам в Беларуси. Как рассказал сам Стрижак в Facebook, сначала пришли к его родителям в Речице — изъяли жесткий диск и старый мобильник. Затем обыск провели у родителей его жены Евгении Паращенко (Стрижак) в Гомеле. Они давно не поддерживают отношения, но официально еще находятся в браке, у них есть маленький сын. Евгения Паращенко — правозащитница, член БАЖ и пресс-секретарь Белорусского дома прав человека имени Бориса Звозского (Вильнюс), сообщает reform.by





«Силовики изъяли у Жениных родителей все деньги и карточки, какие смогли найти. Оставили «на жизнь» 55 рублей. Похоже, по их мнению, это та сумма, на которую нельзя «финансировать массовые беспорядки», — отметил Андрей Стрижак.





По словам Евгении, обыск проводился в рамках уголовного дела по статье 342, постановление было выдано генпрокуратурой. Она добавила, что силовики изъяли у ее родителей деньги, которые ее отец собирал себе на электронную швейную машину к 65-летию, и банковские карточки, на которые родители получают пенсию.





Затем обыск провели на съемной квартире в Гомеле, где живет сама Евгения с сыном. Предыдущий договор аренды этой квартиры был оформлен на Андрея Стрижака. Силовики хотели пойти обыскивать даже квартиру, в которой Стрижак когда-то жил в предыдущем браке, отметила Евгения. Она рассказала, что у нее забрали не только бумаги бывшего мужа, но и множество ее вещей: старые конспекты лекций с обучения по правозащите, все вещи с изображениями герба «Погоня», вплоть до открыток.





В целом, как говорит Андрей Стрижак, в ходе обысков были изъяты документы, техника и деньги на сумму около 1500 долларов.





Напомним, Андрей Стрижак является одним из основателей инициативы By_help, которая помогает оплачивать штрафы протестующим за счет пожертвований. Также он был одним из организаторов волонтерского движения ByCovid19, в рамках которого было собрано огромное количество средств и оказана помощь многим медучреждениям страны весной 2020 года, в разгар эпидемии, когда медики остро нуждались в средствах защиты. Сбор средств проходил через площадку MolaMola, которой руководил Эдуард Бабарико. После его ареста, в июле, Андрей Стрижак выехал из Беларуси, вместе с соратниками перезапустил инициативу By_help, которая и сейчас помогает пострадавшим прессий, а также стал одним из инициаторов создания фондов солидарности, в первую очередь фонда BYSOL, который оказывает помощь уволенным по политическим мотивам, беженцам и другим. Сейчас Стрижак руководит работой BYSOL и находится в Вильнюсе.





Из-за активности Андрей Стрижак стал в Беларуси мишенью для силовиков и госпропаганды. По телевидению регулярно рассказывают истории о том, что он «финансирует протесты», якобы нечист на руку и разворовывает деньги фондов, спекулирует грантами. Заявления пропагандистов о том, как он якобы тратит пожертвования граждан на то, чтобы есть бургеры, кататься на такси и жить в отеле в Вильнюсе, стали мемом.