+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике

Так, официальная газета правящей Рабочей партии Rodong Sinmun опубликовала фотографии пары на мероприятии, посвященном дню рождения покойного отца Ким Чен Ына и бывшего лидера Ким Чен Ира.

 
Фото: Ким Чен Ын с женой (rodong.rep.kp)

Ри часто сопровождала Ким на крупных публичных мероприятиях, но с января прошлого года ее не видели на мероприятии по случаю лунного новогоднего праздника, что разжигало слухи о состоянии ее здоровья и возможной беременности.

РБК-Украина писало, что осенью 2020 года Ким Чен Ын месяц не появлялся на публике.

Напомним, весной 2020 года ходили слухи, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после операции на сердце. Информацию распространили после того, как он пропустил празднование дня рождения своего деда 15 апреля.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]