Представитель ВОЗ не смогла дать прогноз на конец пандемии









"На самом деле тогда, когда нагрузка на систему здравоохранения не будет такая, что она мешает нормальной работе системы здравоохранения. Когда это будет, тяжело сказать", - сообщила Вуйнович в эфире телеканала "Россия 1".





По ее словам, о завершении пандемии можно будет говорить, когда количество одновременно заболевших во всех регионах мира будет снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога.









В тоже время Вуйнович не исключила третьей волны COVID-19, и рассказала в каком случае ее можно ждать.





"Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет. Если не будем осторожны, да, третья волна возможна. Зависит от поведения людей", - подчеркнула Вуйнович.





Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире зафиксировано более 108 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались от осложнений свыше 2,3 миллиона человек.



