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В минском аэропорту начнут делать быстрый ПЦР-тест на COVID-19

На территории Национального аэропорта Минск начали делать ПЦР-тесты на COVID-19, результат которого предоставляется уже через 160 минут.



Об этом сообщается на странице аэропорта в Instagram.

Указано, что стоимость теста для граждан Беларуси составляет 39,8 рубля, а для иностранцев - 57,58 рубля.

«Лаборатория работает с 9 до 18 часов с понедельника по пятницу, а в субботу-воскресенье — с 6:30 до 14 часов. Для пассажиров, вылетающих в Амстердам, тесты проводятся с 6:30 до 9:45 ежедневно», - говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту были доступны только экспресс-тесты на антитела.
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