В минском аэропорту начнут делать быстрый ПЦР-тест на COVID-19
На территории Национального аэропорта Минск начали делать ПЦР-тесты на COVID-19, результат которого предоставляется уже через 160 минут.
Об этом сообщается на странице аэропорта в Instagram.
Указано, что стоимость теста для граждан Беларуси составляет 39,8 рубля, а для иностранцев - 57,58 рубля.
«Лаборатория работает с 9 до 18 часов с понедельника по пятницу, а в субботу-воскресенье — с 6:30 до 14 часов. Для пассажиров, вылетающих в Амстердам, тесты проводятся с 6:30 до 9:45 ежедневно», - говорится в сообщении.
Ранее в аэропорту были доступны только экспресс-тесты на антитела.
07:35 17/02/2021
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