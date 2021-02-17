В минском аэропорту начнут делать быстрый ПЦР-тест на COVID-19









Об этом сообщается на странице аэропорта в Instagram.





Указано, что стоимость теста для граждан Беларуси составляет 39,8 рубля, а для иностранцев - 57,58 рубля.





«Лаборатория работает с 9 до 18 часов с понедельника по пятницу, а в субботу-воскресенье — с 6:30 до 14 часов. Для пассажиров, вылетающих в Амстердам, тесты проводятся с 6:30 до 9:45 ежедневно», - говорится в сообщении.





Ранее в аэропорту были доступны только экспресс-тесты на антитела.