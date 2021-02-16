Газета с оскорблениями, которую получила председатель Лидского отдела Союза поляков Ирена Бернацкая. Фото: Белсат





Председатель лидского отдела Союза поляков Беларуси директор лидской польской школы Ирена Бернацкая сегодня получила конверт, в котором находился номер самиздата «Честная газета». На страницах издания маркером были написаны оскорбления и обвинения в измене Родине за польские деньги.





«Я не знаю такой газеты, никогда такой газеты не читала и не выписывала. Моего имени там написано не было», – высказалась Ирена Бернацкая.





И хотя адресатом была сама она, однако, не исключает что подобные действия могли быть направлены против местной общины Союза поляков. К тому же лидские милиционеры на Ирену неделю назад составили уже третий протокол по статье 23.34 – 18 января она пришла на оглашение приговора местному активисту Витольду Ашурко.

Предыдущие два суда по этой статье были связаны с тем, что Бернацкая молилась на улице рядом с лидским фарным костелом.







