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Что это было? Председатель лидского отдела Союза поляков получила странный самиздат

Там ее обвиняют в измене

Газета с оскорблениями, которую получила председатель Лидского отдела Союза поляков Ирена Бернацкая. Фото: Белсат

Председатель лидского отдела Союза поляков Беларуси директор лидской польской школы Ирена Бернацкая сегодня получила конверт, в котором находился номер самиздата «Честная газета». На страницах издания маркером были написаны оскорбления и обвинения в измене Родине за польские деньги.

«Я не знаю такой газеты, никогда такой газеты не читала и не выписывала. Моего имени там написано не было», – высказалась Ирена Бернацкая.

И хотя адресатом была сама она, однако, не исключает что подобные действия могли быть направлены против местной общины Союза поляков. К тому же лидские милиционеры на Ирену неделю назад составили уже третий протокол по статье 23.34 – 18 января она пришла на оглашение приговора местному активисту Витольду Ашурко. 
Предыдущие два суда по этой статье были связаны с тем, что Бернацкая молилась на улице рядом с лидским фарным костелом.
ЯП/ИР belsat.eu
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