Игнат Сидорчик / Еврорадио





Режиссёр, актёр, поэт, политзаключённый 31-летний Игнат Сидорчик вышел на свободу после полугода за решёткой. За "участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок", он осуждён на три года "химии". Его дело рассматривал суд Московского района Минска, судья — Юрий Машкетов.





Как сообщает spring96.org, основанием для уголовного дела стал созданный Сидорчиком телеграм-чат, который силовики обнаружили в его телефоне 10 августа. В нём он позвал своих друзей встретиться 9 августа, объяснял, как пользоваться прокси-сервером в случае блокировки интернета. Также его обвиняют в блокировании движения вечером после выборов.





Вину политзаключённый признал частично: лишь подтверждает, что создал чат "Прогулка". У Игната Сидорчика ещё есть возможность обжаловать приговор.