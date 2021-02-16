Режиссёр Игнат Сидорчик на свободе, провел полгода за решёткой, дальше — "химия"
Режиссёр, актёр, поэт, политзаключённый 31-летний Игнат Сидорчик вышел на свободу после полугода за решёткой. За "участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок", он осуждён на три года "химии".
Игнат Сидорчик / Еврорадио
Режиссёр, актёр, поэт, политзаключённый 31-летний Игнат Сидорчик вышел на свободу после полугода за решёткой. За "участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок", он осуждён на три года "химии". Его дело рассматривал суд Московского района Минска, судья — Юрий Машкетов.
Как сообщает spring96.org, основанием для уголовного дела стал созданный Сидорчиком телеграм-чат, который силовики обнаружили в его телефоне 10 августа. В нём он позвал своих друзей встретиться 9 августа, объяснял, как пользоваться прокси-сервером в случае блокировки интернета. Также его обвиняют в блокировании движения вечером после выборов.
Вину политзаключённый признал частично: лишь подтверждает, что создал чат "Прогулка". У Игната Сидорчика ещё есть возможность обжаловать приговор.
На суде представитель "Минсктранса" заявил, что действиями Игната и других неустановленных лиц 9 августа прекращением транспорта был причинен ущерб предприятию около 6100 рублей. Был заявлен иск, но по решению суда он будет решен в гражданском порядке.
20:38 16/02/2021
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