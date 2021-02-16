+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Режиссёр Игнат Сидорчик на свободе, провел полгода за решёткой, дальше — "химия"

Режиссёр, актёр, поэт, политзаключённый 31-летний Игнат Сидорчик вышел на свободу после полугода за решёткой. За "участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок", он осуждён на три года "химии".

Игнат Сидорчик / Еврорадио

Режиссёр, актёр, поэт, политзаключённый 31-летний Игнат Сидорчик вышел на свободу после полугода за решёткой. За "участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок", он осуждён на три года "химии". Его дело рассматривал суд Московского района Минска, судья — Юрий Машкетов.

Как сообщает spring96.org, основанием для уголовного дела стал созданный Сидорчиком телеграм-чат, который силовики обнаружили в его телефоне 10 августа. В нём он позвал своих друзей встретиться 9 августа, объяснял, как пользоваться прокси-сервером в случае блокировки интернета. Также его обвиняют в блокировании движения вечером после выборов.

Вину политзаключённый признал частично: лишь подтверждает, что создал чат "Прогулка". У Игната Сидорчика ещё есть возможность обжаловать приговор.


На суде представитель "Минсктранса" заявил, что действиями Игната и других неустановленных лиц 9 августа прекращением транспорта был причинен ущерб предприятию около 6100 рублей. Был заявлен иск, но по решению суда он будет решен в гражданском порядке.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]