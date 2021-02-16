Почему на суд над Виктором Бабарико пустят не всех
В Верховном суде озаботились массовыми обращениями граждан по вопросам о допуске на заседание по делу Белгазпромбанка и Виктора Бабарико. Свой ответ на обращения опубликовала пресс-служба ВС.
Там отметили, что согласно законодательству, возможность присутствовать на открытом судебном заседании есть у лиц, не являющимся участниками процесса и журналистов средств массовой информации, а необоснованное ограничение доступа граждан в зал суда не допускается, пишет news.tut.by
«При этом в целях обеспечения надлежащего порядка в судебном заседании, безопасности участников процесса и присутствующих вопрос допуска всех желающих граждан в открытое судебное заседание разрешается судом с учетом вместимости зала судебного заседания», — заявили в пресс-службе Верховного суда.
Кроме того, там отметили, что на возможность присутствовать на судебном заседании ограничена не только размером зала, но и мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции и обеспечению социального дистанцирования.
«Для обеспечения общественного порядка органы внутренних дел предпримут необходимые меры безопасности», — подчеркнули в ВС.
Информировать тех, кто не попал на заседание собираются «посредством распространения информационных бюллетеней, пресс-релизов, сообщений через средства массовой информации или иными доступными способами».
Что касается СМИ, то информировать белорусов о ходе судебного процесса будет государственная пресса.
Журналистам БелаПАН, TUT, Naviny и Onliner, «Белорусы и рынок» отказали в аккредитации на суд над Виктором Бабарико. В Верховном суде пояснили, что позвали двадцать журналистов, подавших заявки сегодня первыми — ими оказались представители госСМИ и российских информагентств.
Негосударственные СМИ отправляли свои заявки и сегодня, и в день, когда стало известно о дате заседания, в том числе по телефону, электронной почте и факсу.
19:15 16/02/2021
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