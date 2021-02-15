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Теперь и судьи с народом? Заменили судью по делу уволенных «азотовцев»

Предыдущий призвал к мирному соглашениюВ Гродно назначили нового судью по делу о восстановлении на работе рабочих «Азота», которые в октябре прошлого года присоединились к стачке и были уволены. Произошло это под конец судебного процесса без объяснения причин.

Уволенные азотовцы на суде по своему восстановлению. Фото: Саша Правдина/Белсат

В Гродно назначили нового судью по делу о восстановлении на работе рабочих «Азота», которые в октябре прошлого года присоединились к стачке и были уволены, пишет Белсат. Произошло это под конец судебного процесса без объяснения причин.

Принимать решение вместо Сергея Слащева будет Дмитрий Шанин. Дело рассмотрят повторно.

13 уволенных сотрудников предприятия «Гродно Азот» с января судятся за восстановление на работе. Они требуют признать их увольнения незаконным и компенсировать моральный ущерб – в размере от 3000 до 10 000 рублей.

На последнем судебном заседании на прошлой неделе судья призвал стороны пойти на мирное соглашение. «Азотовцы» были согласны, но при обязательном условии – восстановлении на работе. Представитель от «Азота» не смог внятно ответить, готова ли их сторона пойти на компромисс.
Саша Правдина/ЯП/МВ belsat.eu
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