Есть проблема. В каких домах в Минске планируется отключение тепла

По словам специалистов, 17 февраля с 9:00 до 17:00 будет отсутствовать теплоснабжение у потребителей по ряду адресов. Проблема коснется более 25 домов, нескольких административных зданий, 2 детских садов и медицинского учреждения.