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Оскароносную картину "Паразиты" продлят - снимут два сиквела драмы

Режиссер нашумевших Паразитов готовит продолжение ленты

Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо

Пон Чжун Хо снимет два полнометражных сиквела драмы, которая получила четыре Оскара в 2020 году.
 
Режиссер фильма Паразиты Пон Чжун Хо готовит продолжение оскароносной картины. Об этом он рассказал в подкасте The Director’s Cut.
 
Чжун Хо отметил, что уже завершил работу над корейской версией сценария и теперь работает над английской.
 
По его словам, оба фильма станут спин-оффами Паразитов (сюжетным ответвлением основной истории).
 
"Такое ощущение, что я делю свой мозг пополам, когда пишу эти два сценария. Но я закончил один из них на прошлой неделе", – уточнил режиссер.
 
Детали сюжета автор держит в секрете, но все же поделился некоторыми подробностями предстоящих проектов.
"Корейский фильм снимут в Сеуле и он будет сочетать в себе элементы хоррора и экшена. Английский проект – это драматический фильм, основанный на реальных событиях 2016 года. Конечно, я не узнаю, пока не закончу сценарий, но он должен быть снят частично в Великобритании, а частично – в США", – заявил Чжун Хо.

Напомним, комедийная драма Паразиты стала первым иностранным фильмом, который получил главный Оскар. Лента завоевала еще три награды: за режиссуру, сценарий и как лучший зарубежный фильм, пишет korrespondent.net
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