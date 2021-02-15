Le Monde: Covid-19 в Беларуси между дезинформацией и репрессиями

"В марте 2020 года президент Беларуси всех удивил, назвав пандемию Covid-19 "массовым психозом" и представив свои медицинские рекомендации по борьбе с ней на основе водки или хоккея. Почти год спустя Александр Лукашенко, ставший мишенью беспрецедентного протестного движения после своего сфальсифицированного переизбрания в августе 2020 года, наконец, признал существование вируса", - говорится в статье.





"(...) Кампания вакцинации в Беларуси, нацеленная в первую очередь на работников системы здравоохранения, "близится к завершению", как сообщило в среду 10 февраля государственное информационное агентство БЕЛТА. Цель правительства - вакцинировать 1,2 млн из 9,5 млн человек "до конца весны". Белорусские власти используют вакцину "Спутник V", поставляемую Россией, но также полагаются на ее вторую вакцину, "ЭпиВакКорона", - указывает автор публикации.





Des manifestants, en grande partie masqués, défilent dans les rues lors d’un rassemblement de protestation contre les violences policières à Minsk, le 23 novembre 2020. STRINGER / AFP





"Вторая волна эпидемии, судя по всему, стабилизируется, в частности, благодаря тому, что количество больничных коек на душу населения является одним из самых значительных в мире (10,8 на 1 тыс. жителей по сравнению с 5,9 во Франции, по данным Всемирного банка). Однако санитарный кризис стал предметом кампании дезинформации и цензуры, - отмечает журналист. - Согласно докладу НПО Human Rights Watch, опубликованному 11 февраля, Белоруссия является одной из 51 страны, в которой правительство использовало "меры общественного здравоохранения, связанные с Covid-19 или законами, принятыми до пандемии, для того, чтобы незаконно арестовывать, содержать в тюрьме, привлекать к ответственности или налагать штрафы на людей, выражающих свое несогласие с пандемией или другой государственной политикой, не связанной с Covid-19 ".





"(...) В последнем отчете от 14 февраля Министерство здравоохранения Белоруссии выдвигает цифру в 1658 новых случаев за сутки. "Всего с начала пандемии в Белоруссии были зарегистрированы 268 687 человек с положительным тестом на COVID-19. (...) За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1849 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в официальном сообщении. Эти цифры оспариваются частью медицинского персонала. Это "большая ложь", - заявили Татьяна Салей и Анастасия (пожелавшая остаться неназванной), два врача, работающие в реанимационном отделении двух больниц Минска. "Наше правительство насчитывает пять или шесть смертей по всей стране за один день, но только в моей больнице каждый день происходит столько же или больше смертей! - раздраженно говорит доктор Салей. Однако медицинское сообщество не располагает никакими документами, которые могли бы противоречить официальной информации. Виной всему, по мнению двух врачей, атмосфера страха, которая царит в больницах", - говорится в статье.





"(...) На основе данных о смертности с апреля по июнь 2020 года, предоставленных белорусскими властями на портале данных ООН UNdata, белорусский исследователь Андрей Елисеев отметил "избыточную смертность примерно в 5500 человек" в период с 2019 по 2020 год, в то время как официальная статистика показывает только 392 смерти от Covid-19 за тот же период. Он сообщил Le Monde, что данные за вторую половину 2020 года "подверглись цензуре властями". Несмотря на это, "на основании этих разрозненных данных можно с осторожностью оценить, что число дополнительных смертей на 2020 год, вероятно, превысило 20 тыс. человек".





"(...) Эпидемия также стала инструментом подавления протестующих, - отмечает автор статьи. - По мнению Валентина Стефановича, содиректора правозащитного центра "Весна", который задокументировал более 33 тыс. арестов демонстрантов с 9 августа, "тюрьмы являются основными очагами болезни. Согласно [их] последней оценке, 25% людей считают, что они заразились в тюрьме, а 36% считают, что их намеренно смешали с сокамерниками, заболевшими Covid-19".





"По словам Стефановича, режим использовал ограничения, связанные с эпидемией, "очень избирательно". "Например, люди, которые сейчас находятся в тюрьме, не могут получать еду от родственников, это запрещено из-за санитарного кризиса. Они также не могут встречаться со своими адвокатами, а судебные дела по административным взысканиям проходят через Skype. Однако адвокатам очень сложно защищать своих клиентов таким образом. И это полностью запрещено законом".







