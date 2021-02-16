Музыканты РСП и ОК-band получили по 15 суток ареста





Вчера по 15 суток дали музыкантам РСП Павлу Городницкому, Андрею Осипчику и певице LEAR. Несколько человек получили штрафы.





Музыканты были задержаны во время концерта вечером 13 февраля на базе отдыха «Огонек» в поселке Сокол Смолевичского района. Вместе с музыкантами были задержаны зрители – всего 68 человек. По версии МВД, активисты «деструктивных» телеграм-каналов устроили незаконное массовое мероприятие с бело-красно-белой символикой под видом концерта.