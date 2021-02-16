+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Музыканты РСП и ОК-band получили по 15 суток ареста

Участники группы «Разбітае сэрца пацана» Денис Тарасенко и Александр Ковалев получили по 15 суток административного ареста. Такие же сроки получили музыканты из группы OK-band – Олег Карпенко, Сергей Иванов и Денис Птушка, сообщает Фонд культурной солидарности.


Вчера по 15 суток дали музыкантам РСП Павлу Городницкому, Андрею Осипчику и певице LEAR. Несколько человек получили штрафы.

Музыканты были задержаны во время концерта вечером 13 февраля на базе отдыха «Огонек» в поселке Сокол Смолевичского района. Вместе с музыкантами были задержаны зрители – всего 68 человек. По версии МВД, активисты «деструктивных» телеграм-каналов устроили незаконное массовое мероприятие с бело-красно-белой символикой под видом концерта.
Reform.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]