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Женщина, сообщившая о пропаже сына, рассказала о том, что сын должен был вернуться из школы к двум часам, но домой он так и не пришел. Не могла мать дозвониться и на смарт-браслет, который всегда был при ребенке — сперва он не отвечал на звонки, а к семи часам вечера в браслете, видимо, сел аккумулятор.

Выяснилось, что, возвращаясь из школы, пропавший пятиклассник провел своего товарища до дверей квартиры, сказал ему, что тоже пойдет домой. По словам детей, у мальчика в последнее время были проблемы с поведением и учебой, в тот день он снова получил плохую отметку и, возможно, по этой причине побоялся идти домой.





Для поисков развернули ситуационно-оперативный штаб: спасатели на специальной технике обследовали окрестности Гатово, волонтеры отравлялись на поиски ребенка в ближайшие магазины, торговые центры и автостанции, милиционеры отрабатывали контакты мальчика, чтобы предположить, куда тот мог направиться. Вскоре появилась информация о том, что мальчика, подходящего под описание, видели на остановке по направлению в Минск. Оперативники предположили, что ребенок мог поехать на старую квартиру в Чижовке, которую семья недавно продала и переехала в Гатово — он хорошо знал тот район и мог направиться туда.





Именно в том районе, вблизи отдела ЗАГС Заводского района оперативники уголовного розыска в начале первого часа ночи и нашли ребенка. Как оказалось, вовремя — прибывшие медики диагностировали у ребенка обморожение первой степени и отвезли в больницу.

«Как-то объяснить причину своего поступка мальчик не смог или не захотел. Известно, что рюкзак вместе со смарт-браслетом ребенок оставил в подвале одного из домов в Гатово отправился „гулять“ без какого-то плана и цели. В настоящее время мальчик находится в медучреждении, с ним все в порядке», — рассказали в милиции.