







В Германии белорус вез на автовозе семь новеньких «Ниссанов». Все они сгорели. Фото: добровольная пожарная дружина коммуны Хольцкирхен.





Все случилось в пять утра 13 февраля на автобане под Мюнхеном. В полицию начали звонить люди и говорить, что на трассе пытает автовоз, который вез машины. К мечту ЧП устремились пожарные и полиция. К их прибытия водитель остановил автовоз на обочине, но сделать с огнем в одиночку ничего, конечно, не мог. Он пытался отогнать с автовоза машины, но ничего не получалось. В результате спасти удалось только одну машину, остальные семь новеньких «Ниссанов» сгорели. Из людей при пожаре никто не пострадал. Общий ущерб составил около 150 тысяч евро. Оказалось, что автовозом управлял 37-летний гражданин Беларуси, который работал водителем в иностранной транспортной компании.





Предварительная причина пожара - техническая неисправность прицепа. Водитель рассказал, что изначально увидел дым и пламя в зеркале заднего вида.





В результате ситуацию «разруливали» до утра. Чтобы снять сгоревшие авто с прицепа, понадобился большой автокран. Чтобы восстановить движение по трассе, полиции пришлось чистить лед, который образовался из воды, которой пожарные тушили грузовик. На это время движение временно перенаправили по другой трассе, поэтому существенных пробок удалось избежать. Примерно к 10.40 все три полосы трассы снова были полностью открыты.



