+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Жителям Минской области предлагают перед нерестом сдать сети — добровольцев обещают освободить от штрафа

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира в преддверии нереста предлагает жителям столичного региона добровольно сдать запрещенные орудия рыболовства — сети.



Если это сделать, то можно избежать административной ответственности, отмечают в областной инспекции.

Напомним, что в соответствии со статьей 15.36 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси незаконные изготовление, приобретение, хранение или сбыт орудий добычи рыбы и других водных животных, принципы которых основаны на использовании электромагнитного поля, звука и других физических эффектов, оказывающих на них воздействие, а равно незаконные сбыт или хранение рыболовных сетей или сетематериалов влекут для физлиц штраф от 5 до 50 базовых величин с конфискацией сетей и без нее.

Напомним, что нерест рыбы на водоемах области начинается с 1 апреля и продлится по 30 мая. Для любительского рыболовства разрешена добыча рыбы только с использованием удочки либо спиннинга.
Mlyn.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]