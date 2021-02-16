







Если это сделать, то можно избежать административной ответственности, отмечают в областной инспекции.





Напомним, что в соответствии со статьей 15.36 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси незаконные изготовление, приобретение, хранение или сбыт орудий добычи рыбы и других водных животных, принципы которых основаны на использовании электромагнитного поля, звука и других физических эффектов, оказывающих на них воздействие, а равно незаконные сбыт или хранение рыболовных сетей или сетематериалов влекут для физлиц штраф от 5 до 50 базовых величин с конфискацией сетей и без нее.





Напомним, что нерест рыбы на водоемах области начинается с 1 апреля и продлится по 30 мая. Для любительского рыболовства разрешена добыча рыбы только с использованием удочки либо спиннинга.







