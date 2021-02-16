На процесс по делу журналисток Андреевой и Чульцовой пропустили только родственников и госТВ
Сегодня — второе заседание суда по делу журналисток Андреевой и Чульцовой. При входе в зал суда установили рамки, как обычно делают на процессах над анархистами, обыскивали каждого входившего.
Поддержать девушек пришло несколько десятков человек, запускать людей начали за 10 минут до начала.
В итоге в зал пропустили родственников и адвокатов, затем специально пригласили государственное ТВ.
Остальным объявили: «Процесс начался, запуск прекращаем, приносим извинения», пишет "Наша ніва".
15:37 16/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение