На процесс по делу журналисток Андреевой и Чульцовой пропустили только родственников и госТВ

Сегодня — второе заседание суда по делу журналисток Андреевой и Чульцовой. При входе в зал суда установили рамки, как обычно делают на процессах над анархистами, обыскивали каждого входившего.