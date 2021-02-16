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На процесс по делу журналисток Андреевой и Чульцовой пропустили только родственников и госТВ

Сегодня — второе заседание суда по делу журналисток Андреевой и Чульцовой. При входе в зал суда установили рамки, как обычно делают на процессах над анархистами, обыскивали каждого входившего.


Поддержать девушек пришло несколько десятков человек, запускать людей начали за 10 минут до начала.

В итоге в зал пропустили родственников и адвокатов, затем специально пригласили государственное ТВ.

Остальным объявили: «Процесс начался, запуск прекращаем, приносим извинения», пишет "Наша ніва".
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