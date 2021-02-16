



"К наступлению смерти гомельчанина Александра Вихора привели внезапно обострившиеся заболевания сердечно-сосудистой системы", - заявил начальник управления СК Беларуси по Гомельской области Сергей Удовиков. Его цитирует госагентство БелТА.





"В связи с этим в возбуждении уголовного дела по факту смерти горожанина отказано за отсутствием в чьих-либо деяниях состава преступления", - уточнил Удовиков.





В СК напомнили, что вечером 9 августа молодой человек участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях на площади Ленина в Гомеле. "Здесь его задержали. При этом он пытался вырваться, поэтому сотрудники милиции на законных основаниях применили физическую силу. Затем его доставили в РОВД Железнодорожного района, потом - в изолятор временного содержания, где жалоб на состояние здоровья не предъявлял", - пояснил начальник управления СК Беларуси по Гомельской области.