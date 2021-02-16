







Саму Наталью Херше на судебное заседание не доставили.





Напомним, 7 декабря 2020 года судья суда Советского района города Минска Сергей Шатило осудил Наталью Херше по части 2 статьи 363 Уголовного кодекса Республики Беларусь (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) на 2 года и 6 месяцев исправительной колонии в условиях общего режима.





Наталья Херше признана политической заключенной.