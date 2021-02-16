Приговор в отношении гражданки Швейцарии Натальи Херше оставили без изменений
Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор в отношении гражданки Швейцарии Натальи Херше прошло 16 февраля в Минском городском суде. Судьей Еленой Шилько приговор был оставлен без изменений.
Саму Наталью Херше на судебное заседание не доставили.
Напомним, 7 декабря 2020 года судья суда Советского района города Минска Сергей Шатило осудил Наталью Херше по части 2 статьи 363 Уголовного кодекса Республики Беларусь (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) на 2 года и 6 месяцев исправительной колонии в условиях общего режима.
Наталья Херше признана политической заключенной.
13:07 16/02/2021
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