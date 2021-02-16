МВД рапортует: На Гомельщине выявлен крупнейший наркосиндикат









На организованную группу областной наркоконтроль вышел в декабре прошлого года. При поддержке коллег из районных ОВД и ОМОН в течение двух месяцев были задержаны свыше 30 человек, причастных к незаконному обороту психотропов и гашиша. Все работали на один интернет-магазин, говорится в сообщении.





Оперативники начали устанавливать дилеров после задержания 19-летнего гомельчанина, у которого дома и в организованных им тайниках изъяли амфетамин и альфа-PVP. В последующем у членов группы было обнаружено свыше 2,5 кг альфа-PVP, 0,7 кг мефедрона, 0,5 кг амфетамина, 200 гр гашиша и 180 гр MDMA (экстази). Это почти 14 тыс. разовых доз, стоимость которых на черном рынке составляет около 230 тыс. долларов.





Большинство задержанных – жители Гомельщины, еще несколько человек из Могилевской области. Их возраст - от 16 до 40 лет. Некоторые привлекались к уголовной ответственности, в том числе за незаконный оборот наркотиков.





Следователи дали правовую оценку действиям дилеров и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.





Работа по установлению причастных к деятельности интернет-магазина лиц продолжается.



