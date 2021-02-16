От 30 евро: Белавиа проводит распродажу авиабилетов









Улететь дешевле, чем обычно, можно будет с 17 февраля по 27 марта.

Вот какие цены обещает перевозчик:

— Киев в обе стороны — 38 евро +таксы и сборы;

— Варшава в обе стороны — 31 евро + таксы и сборы;

— Дубай в обе стороны — от 123 евро + таксы и сборы.