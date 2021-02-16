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Россиянина, который занимался изготовлением бчб-символики в Минске, арестовали на 25 суток

Сотрудников типографии, которые занимались изготовлением протестной атрибутики, осудили на 25 суток и 80 базовых величин (около $900 - ИФ), говорится в сообщении незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" в понедельник.

Фото из открытого источника

"Мужчин судили за неподчинение (ст. 23.4 КоАП) и мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП) в Советском суде (Минска – ИФ)", - говорится в сообщении центра, передает interfax.by.

По информации правозащитников, 29-летнему гражданину России присудили 25 суток административного ареста. 51-летний минчанин получил штраф в 80 базовых величин, так как у него на содержании находится несовершеннолетняя дочь.

Как сообщалось, в Минске обнаружили производство протестной атрибутики. Производством занимались 51-летний минчанин и нелегально находящийся в Беларуси ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова. Оба являются работниками частной типографии.

Протестную атрибутику - бчб-флаги, маски, растяжки, наклейки и т.д. - они делали после окончания официальной рабочей смены. Затем произведенную продукцию забирали домой и снабжали ей участников несанкционированных мероприятий, сообщали в МВД.

Всего было изъято более ста единиц продукции, компьютерная техника и рабочие записи с бухгалтерскими расчетами, лекалами, чертежами и размерами, данными покупателей.
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