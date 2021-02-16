До 25 лет грозит водителю за наезд на сотрудников МВД 11 августа

Автомобиль, утопленный в водоеме / sk.gov.by​





Обвиняемому минчанину грозит до 25 лет лишения свободы, передает БЕЛТА.





Согласно следствию, около часа ночи 24-летний водитель ехал на BMW по улице Притыцкого. Как заявляют следователи, парень направил свой автомобиль на группу сотрудников милиции, которые были в форме и стояли к нему спиной. Перед этим он, мол, снял регистрационные знаки с авто.





После этого он скрылся с места происшествия. Говорится, что при наезде пострадали пять военнослужащих Внутренних войск МВД в возрасте от 23 до 29 лет.





На следующий день минчанин подал заявление об угоне автомобиля. Однако следствие установило, что владелец утопил свою машину в водоеме.





На парня завели уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе и по ч. 1 ст. 14 и ст. 362 (покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел). Ему грозит от 10 до 25 лет заключения. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.