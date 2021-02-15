Коммунальщики вымерзли? Могилев утопает в мусоре





Из-за нерасчищенности дворов от снега, которого в этом году выпало как никогда много, мусоровозы не могут подъехать к мусоркам во дворах, чтобы вывезти отходы. Они накапливаются, а местами уже просто складируются возле контейнеров.





Читатели МогилевОнлайн прислали фото своих мусорок во дворах. Работы для коммунальщиков там накопилось немало.



