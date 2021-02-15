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Коммунальщики вымерзли? Могилев утопает в мусоре

Мало того, что в Могилеве наступил снежный апокалипсис — видимо, жителям города грозит еще и мусорный, пишет сайт Могилев.онлайн.
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Из-за нерасчищенности дворов от снега, которого в этом году выпало как никогда много, мусоровозы не могут подъехать к мусоркам во дворах, чтобы вывезти отходы. Они накапливаются, а местами уже просто складируются возле контейнеров.

Читатели МогилевОнлайн прислали фото своих мусорок во дворах. Работы для коммунальщиков там накопилось немало.
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