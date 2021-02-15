



Маргарита Шиша / hrodna.life​





Она присоединилась к студенческой акции "На что ты способен ради мечты", которая стартовала в начале февраля.





Как сообщает hrodna.life , Шиша училась на 4-м курсе факультета дизайна в Гродненском госуниверситете, получала повышенную стипендию.





Но 27 октября 2020-го девушка была отчислена за гражданскую позицию — пела "Купалинку" и ходила по ВУЗу с бело-красно-белым флагом. Сейчас она обучается в ЕГУ.





В Беларуси на сегодняшний день более 250 политзаключённых.