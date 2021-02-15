Отчисленная студентка из Гродно побрила голову в поддержку политзаключённых
Отчисленная гродненская студентка Маргарита Шиша побрила голову в поддержку белорусских политзаключённых.
Маргарита Шиша / hrodna.life
Она присоединилась к студенческой акции "На что ты способен ради мечты", которая стартовала в начале февраля.
Как сообщает hrodna.life, Шиша училась на 4-м курсе факультета дизайна в Гродненском госуниверситете, получала повышенную стипендию.
Но 27 октября 2020-го девушка была отчислена за гражданскую позицию — пела "Купалинку" и ходила по ВУЗу с бело-красно-белым флагом. Сейчас она обучается в ЕГУ.
В Беларуси на сегодняшний день более 250 политзаключённых.
07:09 16/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение