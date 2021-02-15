+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Отчисленная студентка из Гродно побрила голову в поддержку политзаключённых

Отчисленная гродненская студентка Маргарита Шиша побрила голову в поддержку белорусских политзаключённых.


Маргарита Шиша / hrodna.life​

Она присоединилась к студенческой акции "На что ты способен ради мечты", которая стартовала в начале февраля. 

Как сообщает hrodna.life, Шиша училась на 4-м курсе факультета дизайна в Гродненском госуниверситете, получала повышенную стипендию. 

Но 27 октября 2020-го девушка была отчислена за гражданскую позицию — пела "Купалинку" и ходила по ВУЗу с бело-красно-белым флагом. Сейчас она обучается в ЕГУ.

В Беларуси на сегодняшний день более 250 политзаключённых.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]