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100 студентов и преподавателей истфака БГУ подписались в защиту БЧБ-флага

Они направили в Палату представителей и в Администрацию президента коллективное обращение.

100 студентов и преподавателей истфака БГУ подписались в защиту БЧБ-флага
Во время уличной акции августа 2020-го / Из архива Еврорадио

 В нём они протестуют против планов признать флаг "экстремистским", сообщает Телеграм-канал @volnyBDY.

 

Как раз 15 февраля с сотрудниками БГУ встречалась председатель Совета Республики, уполномоченная по Минску Наталья Кочанова.

 

Под бело-красно-белым флагом проходят массовые протесты в Беларуси. Под ним в Минске летом-осенью 2020-го на улицы выходили сотни тысяч человек. После этого власти анонсировали возможное признание БЧБ-флага "экстремистским". Однако министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сказал, что решение ещё не принято. Он считает, что историкам следует провести масштабное обсуждение.
euroradio.fm
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