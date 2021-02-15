В нём они протестуют против планов признать флаг "экстремистским", сообщает Телеграм-канал @volnyBDY.

Как раз 15 февраля с сотрудниками БГУ встречалась председатель Совета Республики, уполномоченная по Минску Наталья Кочанова.

Под бело-красно-белым флагом проходят массовые протесты в Беларуси. Под ним в Минске летом-осенью 2020-го на улицы выходили сотни тысяч человек. После этого власти анонсировали возможное признание БЧБ-флага "экстремистским". Однако министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сказал, что решение ещё не принято. Он считает, что историкам следует провести масштабное обсуждение.



