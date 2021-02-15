+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Убил свою мать на следующий день после освобождения из колонии. Что произошло в Сенненском районе?

Освободившись из мест заключения, 30-летний молодой человек на следующий день до смерти избил свою мать.

 Трагедия разыгралась минувшей осенью в Сенненском районе.
Проеверка показаний на месте преступления. Фото СК

Парень сел за кражу. 8 октября он освободился из колонии, а на следующий день в родной деревне устроил застолье с матерью, чтобы отметить возвращение из мест не столь отдаленных.

Когда молодой человек уже изрядно выпил между ним и 59-летней родительницей вспыхнула ссора. Сын бросился избивать мать. Как позже установят эксперты, он бил пожилую женщину руками, ногами, деревянной палкой и даже табуретом.

Проверка показаний на месте преступления. Фото СК

Когда женщина перестала подавать признаки жизни, мужчина сам позвонил в милицию и сообщил о произошедшем. Как выяснило медицинское освидетельствование, на момент совершения преступления в его крови было 1,16 промилле алкоголя.

В результате сельчанину предъявили обвинение по части 2 статьи 139 УК — убийство, совершенное с особой жестокостью. Расследование этого уголовного дела уже завершили и передали его материалы переданы прокурору для направления в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
vitebsk.cc
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Павел Знавец
Лукашенко и "светила" Камай.
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]